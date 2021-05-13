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Анастасія Рогожінська |

Фінал Ліги чемпіонів пройде в Порту на стадіоні Драгау

Стадіон Драгау в Порту

УЄФА офіційно переніс фінал Ліги чемпіонів сезону 2020/2021 в Порту на стадіон Драгау. Матч відбудеться між англійськими Манчестер Сіті і Челсі.

Зокрема, фінал Ліги чемпіонів УЄФА пройде 29 травня 2021 року. Він розпочнеться о 23.00 за київським часом.

Напередодні фінальний матч планували провести на стадіоні Ататюрк у Стамбулі.

Проте уряд Великої Британії включив Туреччину в червоний перелік туристичних напрямків через Covid-ситуацію.

Згодом УЄФА хотів перенести матч до Англії. Та домогтися цього також не вдалося, тому грає пройде в Порту.

Зокрема, у команді Манчестер Сіті гратиме українець Олександр Зінченко, який нещодавно здобув третє чемпіонство і дев’ятий трофей АПЛ.

Між тим дві команди на трибунах підтримуватимуть по 6 тис. уболівальників.

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Манчестер Сіті у фіналі Ліги чемпіонів

Напередодні Манчестер Сіті приймав французький ПСЖ у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Зустріч відбулася у Манчестері на стадіоні Етіхад та завершилася з рахунком 2:0 на користь господарів поля.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 29 травня у Стамбулі на стадіоні Ататюрк. Для команди з Манчестера це перший фінал у цьому турнірі.

Джерело: УЄФА

Фото: Getty Images

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