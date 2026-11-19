19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне состоялась встреча президента США Дональда Трампа, лидера Китая Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина.

По итогам переговоров лидеры приняли совместную декларацию, в которой заявили о намерении реформировать ООН, увеличить производство и поставку нефтепродуктов, продолжить диалог по уменьшению ядерных рисков. Отдельно отметили необходимость соблюдения иммунитета государственных чиновников и недопущение злоупотреблений юрисдикцией Международного уголовного суда.

В то же время, в совместной декларации нет ни одного упоминания об Украине или российско-украинской войне.

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Факты ICTV расспросили политического эксперта Владимира Фесенко, чего добивались участники трехсторонней встречи, удалось ли Путину укрепить свои международные позиции и какие последствия переговоров для Украины.

Почему Путина встретили не так торжественно, как Трампа

По мнению политолога Владимира Фесенко, разница в протокольном приеме Путина и Дональда Трампа свидетельствует прежде всего о том, что для Пекина и лично Си Цзиньпина американский президент важнее российского диктатора.

В то же время, политолог не соглашается с мнением, что таким образом Китай унизил Путина.

— Я не разделяю очень популярное у нас мнение, что это было унижением Путина. Нет, это не было унижением. Просто Путина поставили на то место, где его видят в Китае. Но Россия, как была, так и будет союзником Пекина, младшим партнером. Однако никак не марионеткой, — говорит Владимир Фесенко.

Политолог отмечает, что в настоящее время статус России ниже статуса Китая, за исключением ядерного вооружения. Так что Си Цзиньпин просто продемонстрировал Путину, что для него Трамп важнее. Однако это не означает, что отношение Пекина к Москве как стратегическому партнеру изменится.

Какова была цель трехсторонней встречи

По словам политолога, если посмотреть на общую итоговую декларацию, которую, кстати, продвигала Москва, то в ней всего четыре пункта. Два из них – абстрактные, третий – полуабстрактный.

— Единственный конкретный пункт — совместное неприятие Международного уголовного суда. Этот пункт появился благодаря Трампу. Это позиция американского президента, которую Путин тоже поддерживает. Напомню, что в 2023 году МКС выдал ордер на арест Путина из-за незаконной депортации украинских детей, говорит Владимир Фесенко.

Он отмечает, что для Китая деятельность Международного уголовного суда не является актуальной проблемой. Однако, по его мнению, это определенный шаг к будущему.

В то же время, политолог обращает внимание, что в отношении Украины и российско-украинской войны общей позиции лидеров нет.

– Для нас это очень важно. Потому что по отношению к Украине, по поводу российско-украинской войны нет единой позиции трех лидеров. Думаю, что они затрагивали эту тему. Во всяком случае, Путин упоминал ее в начале встречи. Трамп тоже на полях саммита говорил, что нужно обсуждать эту тему. И он ее, вероятнее всего, обсуждал именно с Путиным, — объясняет политолог.

По словам Фесенко, самые большие риски для Украины именно в личных переговорах Трампа и Путина. Ведь российский диктатор, по его мнению, очень умело манипулирует мировоззрением американского президента.

В то же время, политолог не считает, что встреча трех лидеров приведет к изменению мирового порядка или новому распределению сфер влияния.

— Это не новая Ялтинская конференция типа 1945 года. Но здесь важно, что Россия хочет продолжить этот трехсторонний формат, то есть создать некую альтернативу Большой семерке — так называемую Большую тройку. Чтобы три лидера решали мировые проблемы и влияли на мировую политику. В этом есть интерес Путина. Но вопрос в том, сработает ли этот замысел Путина, захочет ли Китай играть в эту игру, говорит Владимир Фесенко.

Политолог также отмечает, что в этой тройке именно Китай выглядит мощной силой.

— Потому что Трамп — это хромая утка после поражения республиканцев в промежуточных выборах в Конгресс. Все ждут, когда закончится его президентство. У Путина проблемы из-за войны с Украиной. Поэтому сейчас Китай – хозяин, к нему большое внимание, – говорит Владимир Фесенко.

По словам политолога, благодаря этой встрече Китай получил дополнительные политические дивиденды. Ведь если бы не участие трех лидеров, внимание Украины и мира к саммиту АТЭС было бы значительно меньше.

— Так что Китай получил свои выгоды. Фактически он продемонстрировал свою роль глобального лидера, в том числе политического лидера, — объясняет Фесенко.

Находится ли Россия в международной изоляции

По мнению Владимира Фесенко, каким бы ни было желание украинцев, полной международной изоляции Путина нет и никогда не было. В то же время, важно понимать, почему российский диктатор приехал именно в Китай.

— Китай для Путина — одна из немногих стран, куда он не боится ездить. Ибо, например, он не поедет в Южную Африку или Бразилию. Хотя это тоже страны-союзники России. Но Путин боится, – говорит Фесенко.

По его словам, даже в начале полномасштабного вторжения речь не шла о полной международной изоляции Путина. А учитывая, что война затянулась, международная изоляция России со временем стала еще меньше.

– Меня больше беспокоит, что изоляция России в спорте прекращается, – отмечает политолог.

Повлияет ли Китай на завершение войны в Украине

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник писало, что именно Путин предложил провести трехстороннюю встречу, чтобы обсудить договоренности о завершении войны на выгодных для Москвы условиях.

Однако, по мнению Владимира Фесенко, Китай дистанцируется от обсуждения российско-украинской войны. После начала полномасштабного вторжения Пекин пробовал выступать посредником, но эта попытка не дала результата.

— Поэтому на этой трехсторонней встрече не было переговоров по завершению российско-украинской войны, — говорит Владимир Фесенко.

В то же время помощник Путина Юрий Ушаков подчеркнул, что война была главной темой отдельной двусторонней встречи российского и американского президентов 19 ноября.

Политолог считает, что Пекин не заинтересован ни в победе России, ни в ее стратегическом поражении. Поэтому Китай не будет давить на Москву, чтобы вынудить ее завершить войну. Для Пекина Россия, прежде всего, остается важным ресурсным партнером.

Кроме того, сейчас идет определенная конкуренция за влияние на Россию между США и Китаем. Пекин с некоторой ревностью относится к контактам Путина с Трампом.

Следующий раунд переговоров

Отдельно Владимир Фесенко прокомментировал дипломатические консультации в Берлине с участием представителей США, Украины и европейских партнеров. 19 ноября американские переговорщики Стивен Виткофф и Джаред Кушнер встретились с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. В немецкую столицу на переговоры с европейцами также прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

По мнению политолога, эти встречи являются частью подготовки к следующему раунду переговоров. В то же время, он не ожидает быстрого прогресса в вопросе завершения войны.

По словам Фесенко, недостаточно информации, чтобы делать конкретные прогнозы. К тому же, Путин продолжает шантажировать европейцев и американцев, в частности, пытаясь ограничить участие европейских партнеров в переговорном процессе.

Политолог предполагает, что следующий раунд переговоров Украины, США и России может пройти после консультаций американских представителей с украинскими и европейскими партнерами в Берлине. Конкретной даты пока нет, хотя раньше переговоры планировали провести на этой неделе.

На ситуацию также оказывает влияние очередная эскалация боевых действий, особенно в воздухе.

— Я не ожидаю какого-либо влияния трехсторонней встречи на переговоры по завершению войны. И не ожидаю никакого прорыва в этих переговорах в ближайшей перспективе. Говорить о каких-либо договоренностях относительно общей позиции тоже не приходится. Нет ни договоренностей, ни общей позиции, — заключает Владимир Фесенко.

По мнению политолога, результаты саммита не свидетельствуют о сближении позиций трех государств именно по завершению российско-украинской войны.

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