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Мыльте, граждане, веревки! Шнуров ответил на слова Путина о ядерной войне (18+)

Фронтмен группы Ленинград Сергей Шнуров ответил в стихах на слова президента РФ Владимира Путина о ядерной войне.

Стихотворение Сергей Шнуров опубликовал у себя в Instagram.

Здесь и так сплошные муки, 
Хоть сегодня умирай. 
Пусть подохнут эти суки, 
Ну, а мы, конечно, в рай, 
Попадем как по путевке, 
Так наш главный обещал. 
Мыльте, граждане, веревки, 
Тихо и не вереща! 
Всеедино, всенародно! 
Что нам райский переплет? 
Мы пойдем куда угодно, 
Если Родина пошлет. 
Хоть к Аллаху, хоть на плаху, 
Хоть к началу всех начал. 
Нас давно послали ***** (к черту. – Ред.), 
Если кто не замечал.

Читайте: Мы как мученики – в рай, а они просто сдохнут – Путин представил РФ жертвой агрессии

К слову, после заявления президента РФ Владимира Путина о мучениках, известный карикатурист представил, как бронировались места в рай.

Фото: shnurovs

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