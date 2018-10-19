Фронтмен группы Ленинград Сергей Шнуров ответил в стихах на слова президента РФ Владимира Путина о ядерной войне.
Стихотворение Сергей Шнуров опубликовал у себя в Instagram.
Здесь и так сплошные муки,
Хоть сегодня умирай.
Пусть подохнут эти суки,
Ну, а мы, конечно, в рай,
Попадем как по путевке,
Так наш главный обещал.
Мыльте, граждане, веревки,
Тихо и не вереща!
Всеедино, всенародно!
Что нам райский переплет?
Мы пойдем куда угодно,
Если Родина пошлет.
Хоть к Аллаху, хоть на плаху,
Хоть к началу всех начал.
Нас давно послали ***** (к черту. – Ред.),
Если кто не замечал.
Читайте: Мы как мученики – в рай, а они просто сдохнут – Путин представил РФ жертвой агрессии
К слову, после заявления президента РФ Владимира Путина о мучениках, известный карикатурист представил, как бронировались места в рай.
Фото: shnurovs