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Спустя 28 лет! Маколей Калкин повторил сцены из Один дома

Маколей Калкин снялся в рекламе Google, где воссоздал сцены из его роли Кевина в фильме Один дома.

Звезда Один дома Маколей Калкин повторил свою роль Кевина МакКаллистера в новой рекламе для Google Home.

Одноминутный римейк дает классике 1990 года обновление 2018 года.

38-летний Калкин воссоздает классические сцены из праздничного фильма, в тех же костюмах и оформлении.

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Застряв дома один, Кевин играет со своим домом с помощью своего голосового ассистента Google.

Мероприятия включают в себя покупку лосьона после бритья, чистку простыней после того, как он прыгнул на кровать родителей, и поговорил с доставщиком пиццы у входной двери, не вставая с кресла.

Хороший ход Google – запустить такую рекламу перед Рождеством, когда все снова начали включать Один дома.

Напомним, редакция Фактов ICTV недавно собрала самые атмосферные новогодние фильмы и предлагает вам пройти тест.

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