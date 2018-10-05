У Харкові затримали поліцейських, які били і знущалися над пасажирами метрополітену, вимагаючи гроші.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Так, працівники поліції Харкова дізналися про незаконні дії їхніх колег, які несли службу на одній зі станцій метро, після чого інформацію передали до управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

– Після проведеної перевірки було встановлено, що поліцейські однієї зі змін систематично, під надуманим приводом, зупиняють пасажирів і заводять до службової кімнати. Погрожуючи притягненням до відповідальності, застосовуючи заходи фізичного насилля та моральне приниження, вони вимагають та отримують від осіб гроші, – розповіли у Нацполіції.

Серед причетних до здирництва – майор, лейтенант та двоє сержантів поліції.

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