PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Били ногами по голові: у Харкові поліцейські знущалися над пасажирами метро/

Били ногами по голові: у Харкові поліцейські знущалися над пасажирами метро

У Харкові затримали поліцейських, які били і знущалися над пасажирами метрополітену, вимагаючи гроші.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Так, працівники поліції Харкова дізналися про незаконні дії їхніх колег, які несли службу на одній зі станцій метро, після чого інформацію передали до  управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

– Після проведеної перевірки було встановлено, що поліцейські однієї зі змін систематично, під надуманим приводом, зупиняють пасажирів і заводять до службової кімнати. Погрожуючи притягненням до відповідальності, застосовуючи заходи фізичного насилля та моральне приниження, вони вимагають та отримують від осіб гроші, – розповіли у Нацполіції.

Серед причетних до здирництва – майор, лейтенант та двоє сержантів поліції.

Читайте: Спеціально виїхав на рейки: у Харкові авто протаранило трамвай

Нагадаємо, як в Харкові Prius патрульних збив жінку.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка