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Вдарив ножем у стегно: у Києві чоловік, захищаючись, вбив знайомого

Близько 2.00, 11 жовтня, на вулиці Симиренка, 14/9 сталося вбивство. 39-річний чоловік стік кров’ю зі стегнової артерії.

Про це Інформатор.

За словами очевидців, між двома чоловіками стався конфлікт. Словесна перепалка переросла в бійку. Після чого один з них дістав ніж і поранив іншого в область стегна.

Поріз зачепив стегнову артерію, від чого 39-річний чоловік стік кров’ю.

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Прибулі на місце події медики нічим не змогли допомогти потерпілому.

Чоловік своєї провини, який поранив свого опонента, не заперечував. Він зізнався поліцейським, що використовував ніж в якості самооборони, але не очікував, що бійка закінчиться вбивством.

На місці працювали кілька екіпажів патрульної поліції, швидка та слідчо-оперативна група. Деталі події встановить слідство.

До слова, влітку в Казахстані був убитий призер зимових Олімпійських ігор-2014 Денис Тен. Фігурист був важко поранений в стегно озброєними грабіжниками, яких він застав на місці злочину на парковці в центрі Алмати.

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