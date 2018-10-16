На территории предприятия Иприс-профиль в Харькове произошел пожар, в результате чего возникла утечка кислоты.
Об этом говорится в отчете об оперативной обстановке Харьковской ОГА.
Пожар начался 15 октября в 07.05 в помещении предприятия на улице Плиточная, где проводятся гальванические работы.
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– Общая площадь пожара составила 60 м кв. В результате возникла утечка кислоты. Пожар локализован в 07.11, ликвидирован – в 08.15, – говорится в отчете.
Пострадавших в результате возгорания нет.
Причины пожара сейчас выясняются.
Напомним, вчера на улице Жилянской в центре Киева горело промышленно-офисное здание.
Фото: ipris-profil.
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