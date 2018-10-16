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На промпідприємстві у Харкові сталася пожежа і витік кислоти

На території підприємства Іпріс-профіль у Харкові сталася пожежа, внаслідок чого виник витік кислоти.

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Про це йдеться у звіті про оперативну обстановку Харківської ОДА.

Пожежа почалася 15 жовтня о 07.05 у приміщенні підприємства на вулиці Плиткова, де проводяться гальванічні роботи.

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– Загальна площа пожежі склала 60 м кв. В результаті виник витік кислоти. Пожежу локалізовано о 07.11, ліквідовано – о 08.15, – йдеться у звіті.

Постраждалих в результаті загоряння немає.

Причини пожежі наразі з’ясовуються.

Нагадаємо, вчора на вулиці Жилянській у центрі Києва горіла промислово-офісна будівля.

Фото: ipris-profil.

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