На території підприємства Іпріс-профіль у Харкові сталася пожежа, внаслідок чого виник витік кислоти.

Про це йдеться у звіті про оперативну обстановку Харківської ОДА.

Пожежа почалася 15 жовтня о 07.05 у приміщенні підприємства на вулиці Плиткова, де проводяться гальванічні роботи.

Читайте: У 5 метрах від житлових будинків: в Одесі у санаторії спалахнула пожежа

– Загальна площа пожежі склала 60 м кв. В результаті виник витік кислоти. Пожежу локалізовано о 07.11, ліквідовано – о 08.15, – йдеться у звіті.

Постраждалих в результаті загоряння немає.

Причини пожежі наразі з’ясовуються.

Нагадаємо, вчора на вулиці Жилянській у центрі Києва горіла промислово-офісна будівля.

Фото: ipris-profil.