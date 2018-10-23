Прокуратура Киевской области задержала следователя полиции по подозрению в получении неправомерной выгоды в сумме 500 долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Прокуратура совместно с сотрудниками ГУ СБУ задержали следователя Переяслав-Хмельницкого отдела полиции, который требовал и получил неправомерную выгоду в размере $500 от военнослужащего за непривлечение последнего к уголовной ответственности.

Следователь полиции в порядке ст. 208 УПК Украины задержан.

Продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанному лицу в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды лицом, занимающим ответственное положение) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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Напомним, когда заработает Антикоррупционный суд.