Прокуратура Київської області затримала слідчого поліції за підозрою в отриманні неправомірної вигоди в сумі 500 доларів США.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

Прокуратурою спільно зі співробітниками ГУ СБУ затримано слідчого Переяслав-Хмельницького відділу поліції, який вимагав та отримав неправомірну вигоду в розмірі $500 від військовослужбовця за не притягнення останнього до кримінальної відповідальності.

Слідчого поліції в порядку ст. 208 КПК України затримано.

Тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманій особі у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (вимагання й одержання неправомірної вигоди особою, яка займає відповідальне становище) КК України.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

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