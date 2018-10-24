В Николаеве задержали преступную группировку, которая под видом продажи дешевых авто выманивала деньги.

Об этом рассказывается в сюжете Чрезвычайных новостей.

Преступная группировка действовала на территории Одесской, Николаевской, Херсонской и Харьковской областей. Руководил всем ранее судимый житель Харькова, а правой рукой была женщина из Одессы.

Аферисты снимали офисные помещения и давали объявления о продаже автомобилей по сниженным ценам. Соблазнившись приобрести дорогую иномарку по дешевке, граждане подписывали договор и платили первый взнос: 30% от заявленной стоимости машины.

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Когда деньги были заплачены, то покупателю предлагали подождать пока автомобиль привезут из-за границы. Шли месяцы, клиенты требовали вернуть деньги. Однако в договоре, которое они подписывали, речь шла о том, что возврат средств не предусматривается ни при каких условиях.

Когда клиенты начинали угрожать полицией мошенники выключали телефоны и меняли офис. Работали они более года по такой схеме. Сумма ущерба составляет более 4 млн грн.

Полиция задержала 10 человек незаконного группировки.

Напомним, двух таможенников на Волыни подозревают по факту незаконного ввоза на таможенную территорию Украины более тысячи транспортных средств, которые были растаможены по поддельным документам, что повлекло ущерб государственным интересам на сумму свыше 7 млрд грн.

Фото: ГУ НП в Николаевской области.