У Миколаєві затримали злочинне угрупування, яке під виглядом продажу дешевих авто видурювало гроші.

Про це розповідається у сюжеті Надзвичайних новин.

Злочинне угрупування діяло на території Одеської, Миколаївської, Херсонської та Харківської областей. Керував усім раніше судимий мешканець Харкова, а його правою рукою була жінка з Одеси.

Аферисти винаймали офісні приміщення та давали оголошення про продаж автомобілів за зниженими цінами. Спокусившись придбати дорогу іномарку за дешево, громадяни підписували угоди та сплачували перший внесок: 30% від заявленої вартості машини.

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Коли гроші були заплачені, то покупцю пропонували зачекати поки автомобіль привезуть із закордону. Йшли місяці, клієнти вимагали повернути гроші. Однак в угоді, яку вони підписували, йшлося про те, що повернення коштів не передбачалося за жодних умов.

Коли клієнти починали погрожувати поліцією шахраї вимикали телефони та змінювали офіс. Працювали вони понад рік по такій схемі. Сума збитків складає понад 4 млн грн.

Поліція затримала 10 чоловік незаконного угрупування.

Нагадаємо, двох митників на Волині підозрюють за фактом незаконного ввезення на митну територію України понад тисячу транспортних засобів, які були розмитнені за підробленими документами, що спричинило шкоду державним інтересам на суму понад 7 млрд грн.

Фото: ГУ НП у Миколаївській обалсті.