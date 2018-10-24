В Днепре неизвестные посреди дня обстреляли из пневматического оружия два троллейбуса и маршрутку с пассажирами.
Утром в районе остановки Университет в Днепре неизвестные расстреляли из пневматического оружия троллейбус №16, сильно разбив ему стекло, сообщает Днепровская панорама.
Через 10 минут на этом же участке из пневматики расстреляли новый троллейбус №21, который следовал в сторону Сокола, рассказал заместитель начальника КП Днепровский электротранспорт Владимир Сусленков.
В полиции рассказали, что на улице Лазаряна из пневматики расстреляли маршрутку №124.
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– По словам водителя, ничего не предвещало беды. Он ехал, как всегда, вдруг после сильного удара начали сыпаться стекла.
Кто-то выстрелил в два окна маршрутки. Из-за произошедшего водитель остановился и сразу же вызвал полицию, – заявил пресс-офицер патрульной полиции в Днепропетровской области Павел Карманов.
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Фото: Дніпровська панорама
Фото: Дніпровська панорама
Фото: Дніпровська панорама
Фото: Дніпровська панорама
Фото: Дніпровська панорама
Полиция устанавливает все подробности инцидентов. Информации о пострадавших нет.
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Фото: Днепровская панорама