В Днепре неизвестные посреди дня обстреляли из пневматического оружия два троллейбуса и маршрутку с пассажирами.

Утром в районе остановки Университет в Днепре неизвестные расстреляли из пневматического оружия троллейбус №16, сильно разбив ему стекло, сообщает Днепровская панорама.

Через 10 минут на этом же участке из пневматики расстреляли новый троллейбус №21, который следовал в сторону Сокола, рассказал заместитель начальника КП Днепровский электротранспорт Владимир Сусленков.

В полиции рассказали, что на улице Лазаряна из пневматики расстреляли маршрутку №124.

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– По словам водителя, ничего не предвещало беды. Он ехал, как всегда, вдруг после сильного удара начали сыпаться стекла.

Кто-то выстрелил в два окна маршрутки. Из-за произошедшего водитель остановился и сразу же вызвал полицию, – заявил пресс-офицер патрульной полиции в Днепропетровской области Павел Карманов.



Фото: Дніпровська панорама

Фото: Дніпровська панорама

Фото: Дніпровська панорама

Фото: Дніпровська панорама Фото: Дніпровська панорама В Днепре обстреляли троллейбусы и маршрутку с пассажирами / 5 фотографий

Полиция устанавливает все подробности инцидентов. Информации о пострадавших нет.

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Фото: Днепровская панорама