В селе Герасимовка Сумской области неизвестные обстреляли автомобиль сотрудника Восточного филиала ООО Секюрайти. После покушения мужчину госпитализировали с ранениями рук и ног.

Происшествие случилось 23 октября 2018 около 18.30 в с. Герасимовка на Сумщине возле частного дома по ул. Мира, сообщает прокуратура Сумской области.

Начальник засадной группы Восточного филиала ООО Секюрайти сидел в Ford и ожидал коллегу, когда неизвестный обстрелял его автомобиль.

На машине насчитали 18 отверстий от пуль. Пострадавший с огнестрельными ранениями рук и ног госпитализирован.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции и группа прокуроров во главе с заместителем прокурора Сумской области.



Фото: Прокуратура Сумської Області

Фото: Прокуратура Сумської Області

Фото: Прокуратура Сумської Області Фото: Прокуратура Сумської Області Покушение на Сумщине: по авто бизнесмена выпустили 18 пуль, он ранен / 4 фотографии

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Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье Покушение на умышленное убийство. Продолжаются первоочередные следственные действия.

По данным прокуратуры, деятельность потерпевшего связана с охраной нефтепроводов Сумской, Полтавской и Черниговской областей.

Ранее Дмитрия Гнапа облили нечистотами под зданием Полтавского облсовета.

Фото: Прокуратура Сумской области