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У Дніпрі обстріляли тролейбуси та маршрутку з пасажирами

У Дніпрі невідомі посеред дня обстріляли з пневматичної зброї два тролейбуси та маршрутку з пасажирами.

Вранці в районі зупинки Університет в Дніпрі невідомі розстріляли з пневматичної зброї тролейбус №16, сильно розбивши йому скло, повідомляє Дніпровська панорама.

За 10 хвилин на цій же ділянці з пневматики розстріляли новий тролейбус №21, який прямував у бік Сокола, розповів заступник начальника КП Дніпровський електротранспорт Володимир Сусленко.

У поліції розповіли, що на вулиці Лазаряна з пневматики розстріляли маршрутку №124.

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– За словами водія, нічого не віщувало біди. Він їхав, як завжди, раптом після сильного удару почало сипатися скло.

Хтось вистрілив у два вікна маршрутки. Через скоєне водій зупинився і відразу викликав поліцію, – заявив прес-офіцер патрульної поліції у Дніпропетровській області Павло Карманов.

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У Дніпрі обстріляли тролейбуси та маршрутку з пасажирами / 5 фотографий

Поліція встановлює всі подробиці інцидентів. Інформації про постраждалих немає.

Ми також писали про замах на бізнесмена в Сумській області. Невідомі випустили в авто чоловіка 18 куль – він у лікарні з пораненнями.

Фото: Дніпровська панорама

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