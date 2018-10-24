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Замах на Сумщині: по авто бізнесмена випустили 18 куль, він поранений

У селі Герасимівка Сумської області невідомі обстріляли авто співробітника Східної філії ТОВ Секюрайті. Після замаху чоловіка госпіталізували з пораненнями рук і ніг.

Подія сталася 23 жовтня 2018 року близько 18.30 у с. Герасимівка на Сумщині поблизу приватного будинку по вул. Миру, повідомляє прокуратура Сумської області.

Начальник засадної групи Східної філії ТОВ Секюрайті сидів у Ford та очікував колегу, коли невідомий обстріляв його авто.

На машині нарахували 18 отворів від куль. Потерпілий із вогнепальними пораненнями рук і ніг госпіталізований.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції та група прокурорів на чолі з заступником прокурора Сумської області.

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Замах на Сумщині: по авто бізнесмена випустили 18 куль, він поранений / 4 фотографии

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Відомості про інцидент внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею Замах на умисне вбивство. Тривають першочергові слідчі дії.

За даними прокуратури, діяльність потерпілого пов’язана з охороною нафтопроводів Сумської, Полтавської та Чернігівської областей.

Раніше Дмитра Гнапа облили нечистотами під будівлею Полтавської облради.

Фото: Прокуратура Сумської області

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