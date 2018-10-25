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Мошенники собирают средства от имени родственников Марины Поплавской

Аферисты объявили о сборе средств от имени родственников погибшей актрисы Марины Поплавской.

– В Главное управление Нацполиции Житомирщины обратились родные погибшей артистки Марианны Поплавской с заявлением о возможном обмане. По их словам, в соцсетях начали появляться фейковые страницы Марины Поплавской, на которых размещаются посты о якобы сборе благотворительных средств для непонятных целей, – рассказали в ГУ НП в Житомирской области.

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В то же время родственники Марины Поплавской призывают украинцев не доверять любым подобным сообщением.

Никаких сборов благотворительных средств от общественности они не объявляли и просят не спекулировать на хорошем имени родного человека

Напомним, актриса юмористического проекта Дизель Шоу Марина Поплавская погибла в ДТП под Киевом утром 20 октября.

Водитель автобуса с актерами Дизель Шоу не справился с управлением и столкнулся с грузовиком.

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