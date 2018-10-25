Аферисти оголосили про збір коштів від імені родичів загиблої актриси Марини Поплавської.

– До Головного управління Нацполіції Житомирщини звернулися рідні загиблої артистки Маріани Поплавської із заявою про можливе ошуканство. За їх словами, у соцмережах почали з’являтися фейкові сторінки Марини Поплавської, на яких розміщуються пости про нібито збір благодійних коштів для незрозумілих цілей, – розповіли у ГУ НП у Житомирській області.

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Водночас родичі Марини Поплавської закликають українців не довіряти будь-яким подібним повідомленням.

Жодних зборів благодійних коштів від громадськості вони не оголошували і просять не спекулювати на доброму імені рідної людини.

Нагадаємо, актриса гумористичного проекту Дизель Шоу Марина Поплавська загинула в ДТП під Києвом вранці 20 жовтня.

Водій автобуса з акторами Дизель Шоу не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажівкою.