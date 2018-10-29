На улице Ивана Кудри в центре Киева прогремел взрыв. Предположительно, что-то взорвалось в одном из зданий.
Обновлено 22.37: Взрыв в Печерском районе произошел из-за возможного замыкания кабеля.
Об этом УНН сообщили в Отделе коммуникации Национальной полиции в городе Киеве.
– Там что-то возникло с электрокабелем — произошел какой-то хлопок. Все необходимые службы сейчас находятся на месте происшествия. Туда выехала полиция, потому что было обращение, но ничего криминального нет, — сообщили в полиции.
О взрыве написал журналист Станислав Речинский в Facebook.
– Взрыв на Кудри. 3 скорых, 2 пожарки, 12 машин полиции, – написал он.
По его словам, вероятно, взрыв произошел в неком здании.
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Очевидцы сообщают, что взрыв был слышен на Лукьяновке.
Другие подробности пока неизвестны.
Напомним, ночью 14 октября на улице Зодчих, 80А в Киеве произошел взрыв бытового газа на 8 этаже многоэтажного дома.
Фото: politeka.