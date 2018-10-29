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Взрыв в центре Киева: выехали 3 скорых, 12 машин полиции и 2 пожарные

На улице Ивана Кудри в центре Киева прогремел взрыв. Предположительно, что-то взорвалось в одном из зданий.

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Обновлено 22.37: Взрыв в Печерском районе произошел из-за возможного замыкания кабеля.

Об этом УНН сообщили в Отделе коммуникации Национальной полиции в городе Киеве.

– Там что-то возникло с электрокабелем — произошел какой-то хлопок. Все необходимые службы сейчас находятся на месте происшествия. Туда выехала полиция, потому что было обращение, но ничего криминального нет, — сообщили в полиции.

О взрыве написал журналист Станислав Речинский в Facebook.

– Взрыв на Кудри. 3 скорых, 2 пожарки, 12 машин полиции, – написал он.

По его словам, вероятно, взрыв произошел в неком здании.

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Очевидцы сообщают, что взрыв был слышен на Лукьяновке.

Другие подробности пока неизвестны.

Напомним, ночью 14 октября на улице Зодчих, 80А в Киеве произошел взрыв бытового газа на 8 этаже многоэтажного дома.

Фото: politeka.

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