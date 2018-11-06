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Отказались платить и избили: в Белой Церкви избили доставщика пиццы

В Белой Церкви (Киевская область) мужчина заказал пиццу на дом, а по приезду курьера избил его.

Об этом инциденте сообщает пресс-служба местной полиции.

По информации правоохранителей, семья с двумя детьми решили отпраздновать новоселье в новой съемной квартире и заказали пиццу.

Курьер привез заказ, к нему вышла женщина с ребенком на руках и сказала, что пакет она заберет, а ее муж сейчас рассчитается.

Сумма заказа была выше 500 грн, поэтому курьер отказался отдавать еду.

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После этого вышел 23-летний заказчик и вместо расчёта избил работника пиццерии, забрав заказ.

Потерпевший обратился в полицию.

Нападавший задержан и находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос относительно избрания относительно него меры пресечения.

По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (Грабеж).

Ранее в Белой Церкви задержали мужчину, который во время ссоры дважды ударил ножом 34-летнего брата и скрылся.

Фото: dreamstime.

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