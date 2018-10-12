В Киеве возле станции метро Лесная произошла драка со стрельбой.

В Киеве возле станции метро Лесная (возле парка Киото) несколько человек кавказской национальности избили двух мужчин, сообщает Информатор.

Очевидец рассказал, что около пяти человек отчаянно били двух мужчин.

– Они выстрелили из пневматического оружия и разбили одному лицо, после чего пострадавший подбежал к автомобилю обидчиков и начал ломать дверь. Нападавшие повалили его на землю и били ногами. Затем мужчину ударили головой об угол автобуса, который стоял рядом. По словам свидетеля, пострадавший мужчина был инициатором драки, – говорится в сообщении.

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Когда нападавшие заметили, что очевидцы вызвали скорую и полицию, они быстро сели в автомобиль ВАЗ 2107 и скрылись с места преступления. Полиция ввела в действие план Перехват.

К слову, на Кольцевой дороге в Киеве около 1.00 водитель Honda Accord Sport насмерть сбил двух пешеходов-нарушителей.

Фото: Информатор