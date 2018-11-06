У Білій Церкві (Київська область) чоловік замовив піцу додому, а по приїзду кур’єра побив його.

Про цей інцидент повідомляє прес-служба місцевої поліції.

За інформацією правоохоронців, сім’я з двома дітьми вирішили відсвяткувати новосілля у новій квартирі і замовила піцу.

Кур’єр привіз замовлення, до нього вийшла жінка з дитиною на руках і сказала, що пакет вона забере, а її чоловік зараз розрахується.

Сума замовлення була вище 500 грн, тому кур’єр відмовився віддавати їжу.

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Після цього вийшов 23-річний замовник і замість розрахунку побив працівника піцерії, забравши замовлення.

Потерпілий звернувся в поліцію.

Нападник затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання щодо обрання щодо нього запобіжного заходу.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж).

Раніше у Білій Церкві затримали чоловіка, який під час сварки двічі вдарив ножем 34-річного брата і втік.

Фото: dreamstime.