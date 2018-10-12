В Белой Церкви задержали мужчину, который во время ссоры дважды ударил ножом 34-летнего брата и скрылся.

В Белой Церкви на берегу реки Рось 42-летний подвыпивший мужчина рассказывал, что убил родного брата. Об этом сообщил полиции местный рыбак.

Выяснилось, что накануне двое родных братьев и сестра что-то праздновали.

Разговоры за рюмкой завершились выяснением отношений и поножовщиной.

Старший брат дважды ударил ножом 34-летнего родственника и скрылся в неизвестном направлении. Сестра сразу вызвала скорую.

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Пострадавшему сделали операцию, сейчас его состояние удовлетворительное.

Открыто уголовное производство. Задержанный находится в изоляторе временного содержания, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование.

Ранее в Киевской области двое подростков забили пенсионера до смерти из-за его собаки.

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