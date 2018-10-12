В Белой Церкви задержали мужчину, который во время ссоры дважды ударил ножом 34-летнего брата и скрылся.
В Белой Церкви на берегу реки Рось 42-летний подвыпивший мужчина рассказывал, что убил родного брата. Об этом сообщил полиции местный рыбак.
Выяснилось, что накануне двое родных братьев и сестра что-то праздновали.
Разговоры за рюмкой завершились выяснением отношений и поножовщиной.
Старший брат дважды ударил ножом 34-летнего родственника и скрылся в неизвестном направлении. Сестра сразу вызвала скорую.
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Пострадавшему сделали операцию, сейчас его состояние удовлетворительное.
Открыто уголовное производство. Задержанный находится в изоляторе временного содержания, ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Продолжается досудебное расследование.
Ранее в Киевской области двое подростков забили пенсионера до смерти из-за его собаки.
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