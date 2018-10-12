PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Дважды ударил ножом и скрылся. Под Киевом мужчина напал на родного брата/

Дважды ударил ножом и скрылся. Под Киевом мужчина напал на родного брата

В Белой Церкви задержали мужчину, который во время ссоры дважды ударил ножом 34-летнего брата и скрылся.

Ніж

В Белой Церкви на берегу реки Рось 42-летний подвыпивший мужчина рассказывал, что убил родного брата. Об этом сообщил полиции местный рыбак.

Выяснилось, что накануне двое родных братьев и сестра что-то праздновали.

Разговоры за рюмкой завершились выяснением отношений и поножовщиной.

Старший брат дважды ударил ножом 34-летнего родственника и скрылся в неизвестном направлении. Сестра сразу вызвала скорую.

Читайте: Драка со стрельбой на Лесной: в Киеве кавказцы жестоко избили двух мужчин

Пострадавшему сделали операцию, сейчас его состояние удовлетворительное.

Открыто уголовное производство. Задержанный находится в изоляторе временного содержания, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование.

Ранее в Киевской области двое подростков забили пенсионера до смерти из-за его собаки.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Нацполіція
Из-за собачьего лая: на Киевщине подростки до смерти забили ногами пенсионера
Мама отказалась лечить: в Киевской области умерла 3-месячная девочка
Резала ножом и душила кабелем. В Вишневом женщина убила мать
Доставал подъемный кран: под Киевом авто провалилось под асфальт
Зброя
Продавал вооружение из зоны ООС: на Киевщине задержали нелегального торговца оружием
Делал селфи на крыше электрички. Под Киевом погиб 10-классник
Лікарня
В Охматдете умерла девочка, которая отравилась в лагере Славутич – СМИ
киев-одесса
Участок Одесской трассы Киев-Белая Церковь сделают платным
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка