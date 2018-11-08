В Одессе во время работы умер известный военный врач Олег Кушнир.
Олег Кушнир был начальником клиники интенсивной терапии Одесского госпиталя.
Ему стало плохо во время очередной операции, в которой он был врачом. Коллеги не смогли спасти Олега Кушнира.
– Ушел на рабочем месте, спасая жизнь другим, он не уберег себя!, – написал волонтер Андрей Танцюра на своей странице в Facebook.
Те, кто знал врача, отмечают, что он всегда был улыбчивым и доброжелательным.
Олег Кушнир был вознагражден за спасение пострадавших 2 мая 2014 года.
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Напомним, 5 ноября умерла актриса сериалов Интерны и Моя прекрасная няня Наталья Корчагина.
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