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Во время операции в Одессе скончался военный врач

В Одессе во время работы умер известный военный врач Олег Кушнир.

Олег Кушнир был начальником клиники интенсивной терапии Одесского госпиталя.

Ему стало плохо во время очередной операции, в которой он был врачом. Коллеги не смогли спасти Олега Кушнира.

– Ушел на рабочем месте, спасая жизнь другим, он не уберег себя!, – написал волонтер Андрей Танцюра на своей странице в Facebook.

Те, кто знал врача, отмечают, что он всегда был улыбчивым и доброжелательным.

Олег Кушнир был вознагражден за спасение пострадавших 2 мая 2014 года.

Читайте: Во Франции умер Ален Шевалье – сооснователь Louis Vuitton и Moet Hennessy

Напомним, 5 ноября умерла актриса сериалов Интерны и Моя прекрасная няня Наталья Корчагина.

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