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Під час операції в Одесі помер військовий лікар

В Одесі під час роботи помер відомий військовий лікар Олег Кушнір.

Олег Кушнір був начальником клініки інтенсивної терапії Одеського госпіталю.

Йому стало погано під час чергової операції, в якій він був лікарем. Колеги не змогли врятувати Олега Кушніра.

– Пішов на робочому місці, рятуючи життя іншим, він не вберіг себе!, – написав волонтер Андрій Танцюра на своїй сторінці у Facebook.

Ті, хто знав лікаря, відзначають, що він завжди був усміхненим і доброзичливим.

Олег Кушнір був нагороджений за порятунок постраждалих 2 травня 2014 року.

Читайте: У Франції помер Ален Шевальє – співзасновник Louis Vuitton і Moet Hennessy

Нагадаємо, 5 листопада померла актриса серіалів Інтерни і Моя прекрасна няня Наталія Корчагіна.

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