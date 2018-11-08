В Одесі під час роботи помер відомий військовий лікар Олег Кушнір.
Олег Кушнір був начальником клініки інтенсивної терапії Одеського госпіталю.
Йому стало погано під час чергової операції, в якій він був лікарем. Колеги не змогли врятувати Олега Кушніра.
– Пішов на робочому місці, рятуючи життя іншим, він не вберіг себе!, – написав волонтер Андрій Танцюра на своїй сторінці у Facebook.
Ті, хто знав лікаря, відзначають, що він завжди був усміхненим і доброзичливим.
Олег Кушнір був нагороджений за порятунок постраждалих 2 травня 2014 року.
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Нагадаємо, 5 листопада померла актриса серіалів Інтерни і Моя прекрасна няня Наталія Корчагіна.
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