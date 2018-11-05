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Во Франции умер Ален Шевалье – сооснователь Louis Vuitton и Moet Hennessy

В своем доме в Межеве (Верхняя Савойя) в возрасте 87 лет скончался Ален Шевалье – сооснователей французской компании LVMH, которая выпускает предметы роскоши под торговыми маркам Louis Vuitton и Moet Hennessy.

Помер Ален Шевальє

Ален Шевалье умер еще 1 ноября, но известно об этом стало только сегодня, пишет французское издание Le Figaro

О причинах смерти ничего неизвестно.

Прощальная церемония с Аленом Шевалье состоится 7 ноября.

К слову, в 1987 году Ален Шевалье и Анри Ракамье основали LVMH, в результате чего объединились торговые марки Moet Hennessy и Louis Vuitto.

LVMH выпускает предметы роскоши – парфюмерию, косметику, алкоголь, сумки – под брендами Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, Moët & Chandon, Hennessy и другие.

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Напомним, 30 октября в возрасте 87 лет умер украинский художник-мультипликатор, режиссер и сценарист Давид Черкасский.

Фото: Le Figaro

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