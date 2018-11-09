В сети появилось видео момента столкновения грузовика с автомобилем народного депутата Сергея Лещенко.
Видео опубликовал Андрей Дзындзя на YouTube.
На ролике видно, как фура врезается в стоявший на обочине Volkswagen.
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Напомним, о ДТП сообщил в соцсетях сам Лещенко. Он и водитель фуры не пострадали. Помощницу нардепа, которая была с ним в машине, госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.
ДТП произошло по дороге на Пущу-Водицу со стороны Оболони. Нардеп остановился на обочине для просмотра карты и в его авто влетел грузовик DAF.
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