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ДТП с Лещенко: видео момента аварии

В сети появилось видео момента столкновения грузовика с автомобилем народного депутата Сергея Лещенко.

Видео опубликовал Андрей Дзындзя на YouTube.

На ролике видно, как фура врезается в стоявший на обочине Volkswagen.

Читайте: Тереза Мэй попала в ДТП, есть раненые

Напомним, о ДТП сообщил в соцсетях сам Лещенко. Он и водитель фуры не пострадали. Помощницу нардепа, которая была с ним в машине, госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.

ДТП произошло по дороге на Пущу-Водицу со стороны Оболони. Нардеп остановился на обочине для просмотра карты и в его авто влетел грузовик DAF.

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