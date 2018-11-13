Кількість загиблих через лісові пожежі у Каліфорнії (США) збільшилася до 42 осіб.
Про це повідомляє AP.
За інформацією видання, людей знаходять у згорілих автомобілях, зруйнованих будинках або поруч з транспортом.
Шериф повідомив, що сотні людей залишаються зниклими безвісти.
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Влада змушена евакуювати близько 250 тисяч осіб.
Нагадаємо, пожежа у Каліфорнії почалася у четвер, 9 листопада. У штаті введено режим НС. Під час пожежі згоріли сотні будинків. Серед них будинки зірок Кім Кардашян, Леді Гаги, Майлі Сайрус і Джерарда Батлера.
Фото: woolseyfireupdates.
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