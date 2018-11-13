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Лісові пожежі у Каліфорнії: 42 загиблих, сотні людей зникли безвісти

Кількість загиблих через лісові пожежі у Каліфорнії (США) збільшилася до 42 осіб.

пожар в калифорнии

Про це повідомляє AP.

За інформацією видання, людей знаходять у згорілих автомобілях, зруйнованих будинках або поруч з транспортом.

Шериф повідомив, що сотні людей залишаються зниклими безвісти.

Читайте: Пожежа у Каліфорнії: будинки зірок за мільйони доларів до і після

Влада змушена евакуювати близько 250 тисяч осіб.

Нагадаємо, пожежа у Каліфорнії почалася у четвер, 9 листопада. У штаті введено режим НС. Під час пожежі згоріли сотні будинків. Серед них будинки зірок Кім Кардашян, Леді Гаги, Майлі Сайрус і Джерарда Батлера.

Фото: woolseyfireupdates.

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