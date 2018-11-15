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Вбивства активістів на замовлення РФ. У Херсоні затримали найманця

У Херсоні затримали чоловіка, якому інкримінують тероризм та замах на вбивство активіста. Злочини він планував на замовлення Росії.

Про це повідомляється на сайті Генеральної прокуратури України.

Громадянин К. у травні цього отримав завдання від спецслужб Росії. Підозрюваний мав скоїти терористичний акт за допомогою зброї на активістів. Найманець мав напасти на одного з керівників Нацкорпусу у Херсоні, проте правоохоронці, які слідкували за ним, підмінили бойові патрони на холості.

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Після цього чоловік взявся готувати терористичний акт проти одного з керівників Добровільної народної дружини самооборони Херсонської області.

Затриманому оголосили підозру у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин), ч. 2 ст. 258 (Терористичний акт), ч. 1 ст. 14 (Готування до злочину),  ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) КК України. Якщо провину підозрюваного доведуть, то йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років.

Раніше Факти ICTV розповідали про напади на громадських діячів, про те, чому вони почастішали, хто у цьому винен та як вирішити проблему.

Фото: УНІАН.

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