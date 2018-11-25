В Ровенской области автомобиль слетел с моста в водоем. В результате ДТП погибли 2 мужчин.
– Водитель автомобиля не справился с управлением, слетел с моста и упал в водоем, – рассказали в пресс-службе ГУНП в Ровенской области.
В результате аварии 2 человека погибли, один пострадал.
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На месте происшествия работают спасатели и правоохранители.
Смертельное ДТП на Ровенщине: авто слетело с моста в водоем / 2 фотографии
Ранее Факты ICTV писали, что в Закарпатской области автомобиль на еврономерах въехал в бетонную опору.
Фото: ГУНП в Ровенской области.
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