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Факти / Надзвичайні події / Смертельна ДТП на Рівненщині: авто злетіло з мосту у водойму/

Смертельное ДТП на Ровенщине: авто слетело с моста в водоем

В Ровенской области автомобиль слетел с моста в водоем. В результате ДТП погибли 2 мужчин.

– Водитель автомобиля не справился с управлением, слетел с моста и упал в водоем, – рассказали в пресс-службе ГУНП в Ровенской области.

В результате аварии 2 человека погибли, один пострадал.

Читайте: В Индии автобус со школьниками упал в канал – много погибших

На месте происшествия работают спасатели и правоохранители.

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Смертельное ДТП на Ровенщине: авто слетело с моста в водоем / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Закарпатской области автомобиль на еврономерах въехал в бетонную опору.

Фото: ГУНП в Ровенской области.

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