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Смертельное ДТП на Закарпатье: евробляха въехала в бетонную опору

В Закарпатской области автомобиль на еврономерах въехал в бетонную опору.

ДТП

В пгт Вышково (Закарпатская область) в результате столкновения авто Pеugeоt на иностранных номерах с бетонной опорой погиб человек, еще трое ранены, сообщает пресс-служба ГУНП в Закарпатской области.

Предварительно, водителю автомобиля не удалось справиться с управлением во время езды на большой скорости. Из-за этого Pеugeоt не вписался в поворот и врезался в бетонную опору.

Водитель авто скончался от полученных травм в реанимации.

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Полиция открыла уголовное производство по ч. 2  ст. 286 УК Украины (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

К слову, под Киевом на Одесской трассе произошло масштабное ДТП – столкнулись 3 легковушки и грузовик.

Фото: пресс-служба ГУНП в Закарпатской области

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