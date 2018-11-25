В Закарпатской области автомобиль на еврономерах въехал в бетонную опору.

В пгт Вышково (Закарпатская область) в результате столкновения авто Pеugeоt на иностранных номерах с бетонной опорой погиб человек, еще трое ранены, сообщает пресс-служба ГУНП в Закарпатской области.

Предварительно, водителю автомобиля не удалось справиться с управлением во время езды на большой скорости. Из-за этого Pеugeоt не вписался в поворот и врезался в бетонную опору.

Водитель авто скончался от полученных травм в реанимации.

Читайте: В Индии автобус со школьниками упал в канал – много погибших

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

К слову, под Киевом на Одесской трассе произошло масштабное ДТП – столкнулись 3 легковушки и грузовик.

Фото: пресс-служба ГУНП в Закарпатской области