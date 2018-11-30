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В Бразилии самолет упал на жилые дома: погибло 2 человека, 12 пострадали

В Сан-Паулу (Бразилия) самолет сразу после взлета упал на жилые дома. В результате крушения погибло 2 человека, еще 12 получили ранения.

Жертвами крушения стало 2 человека, сообщает пожарная служба Сан-Паулу.

Еще 12 человек получили ранения разной степени тяжести.

Читайте: У пилота случился сердечный приступ: в США упал самолет

Самолет  Cessna 210 рухнул на жилые дома незадолго после взлета.

Ранее Факты ICTV писали, что два человека погибли из-за падения старинного самолета, который подняли в воздух во время авиашоу в США.

Фото: 

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