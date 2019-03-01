В одном из сел Киевской области сожитель убил возлюбленную и инсценировал ее самоубийство.

Об этом говорится в сюжете Чрезвычайных новостей.

Тело женщины в канаве заметила местная жительница. Когда правоохранители подняли из водоема погибшую, то в ней соседи узнали – 38-летнюю Ольгу. Тело женщины в зимней одежде было обмотано веревками, к которым привязан кирпич.

У женщины осталось трое детей – самому младшему ребенку два года. Однако местные рассказывают, что Ольгу лишили родительских прав, а занимается детьми бабушка.

Женщина имеет участок, на котором она жила летом, но зимой перебралась на квартиру, из-за отсутствия отопления.

У Ольги также сожитель Михаил, который и стал первым подозреваемым. Когда правоохранители сообщили 31-летнему мужчине о смерти любимой, тот начал рыдать.

Он рассказал, что Ольга угрожала свести счеты с жизнью и вот после небольшой ссоры, таки воплотила задуманное.

Читайте: В США мать и дочь убили пятерых родственников, среди них трое детей

Однако версию самоубийства развеяли выводы судебно-медицинской экспертизы. Эксперты отметили, что смерть наступила в результате травмы головы.

Под давлением доказательств Михаил таки признался, что это он убил женщину.

По его словам, во время очередного семейного застолья, когда оба были пьяны, возникла ссора, а затем и драка. Мужчина бил женщину пока не понял, что она мертва. После этого привязал кирпичи к телу и понес к водоему.

Мужчине грозит до 15 лет за решеткой.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве подозреваемый в убийстве мужчина притворился мертвым после совершения преступления, а после сбежал в одежде жертвы.

Фото: Dreamstime.com