В одному з сіл Київської області співмешканець вбив кохану та інсценував її самогубство.

Про це розповідається в сюжеті Надзвичайних новин.

Тіло жінки в рівчаку помітила місцева жителька. Коли правоохоронці підняли з водойми загиблу, то в ній сусіди впізнали – 38-річну Ольгу. Тіло жінки в зимовому одягу було обмотане мотузками, до яких прив’язана цегла.

У жінки залишилося троє дітей – найменшій дитині два роки. Проте місцеві розповідають, що Ольгу позбавили батьківських прав, а опікується дітьми бабуся.

Жінка має ділянку, на якій вона жила влітку, але взимку перебралася на квартиру, через відсутність опалення.

У Ольги також є співмешканець Михайло, який і став першим підозрюваним. Коли правоохоронці повідомили 31-річному чоловіку про смерть коханої, то той почав ридати.

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Він розповів, що Ольга погрожувала звести рахунки з життям і ось після невеликої сварки, таки втілила задумане.

Однак версію самогубства розвіяли висновки судово-медичної експертизи. Експерти зазначили, що смерть наступила внаслідок травми голови.

Під тиском доказів Михайло таки зізнався, що це він вбив жінку.

За його словами, під час чергового сімейного застілля, коли обоє були п’яними, виникла сварка, а потім і бійка. Чоловік гамселив жінку доки не зрозумів, що вона мертва. Після цього прив’язав цеглу до тіла та поніс до водойми.

Чоловіку загрожує до 15 років за гратами.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві підозрюваний у вбивстві чоловік прикинувся мертвим після скоєння злочину, а після втік в одязі жертви.

Фото: Dreamstime.com