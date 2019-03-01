В Киеве ZAZ вылетел на встречную полосу и врезался в скорую помощь.

В ночь на 1 марта в Киеве на Броварском проспекте лоб в лоб столкнулись ZAZ Vida и скорая помощь Peugeot Boxer.

Столкновение произошло на участке сужения дороги в связи с ремонтом, пишет Информатор.

Сообщается, что именно ZAZ вылетел на встречную полосу.

Жертвами аварии стали три человека в легковом авто – две женщины и мужчина, который был за рулем.

Пришлось также госпитализировать врача, фельдшера и пациента, которые ехали в карете скорой.

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Движение по мосту Метро в обоих направлениях было перекрыто.

Напомним, в Киеве легковушка Audi на большой скорости вылетела на остановку общественного транспорта.

Фото: Информатор