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ZAZ і швидка лобом у лоб: в Києві у ДТП загинули три людини

У Києві ZAZ вилетів на зустрічну смугу та врізався у швидку допомогу.

ZAZ і швидка лобом у лоб: в Києві у ДТП загинули три людини

У ніч на 1 березня в Києві на Броварському проспекті лоб у лоб зіткнулися ZAZ Vida і швидка допомога Peugeot Boxer.

Зіткнення сталося на ділянці звуження дороги в зв’язку з ремонтом, пише Інформатор.

Повідомляється, що саме ZAZ вилетів на зустрічну смугу.

Жертвами аварії стали три людини в легковому авто – дві жінки і чоловік, який був за кермом.

Довелося також госпіталізувати лікаря, фельдшера і пацієнта, які їхали в кареті швидкої.

Читайте: ДТП на Сумській: суд визнав Зайцеву і Дронова винними

Рух по мосту Метро в обох напрямках було перекрито.

Нагадаємо, в Києві легковик Audi на великій швидкості вилетіла на зупинку громадського транспорту.

Фото: Інформатор

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