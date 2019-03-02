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Под Винницей мужчину избили и закопали живьем

В Липовце Винницой области двое мужчин избили мужчину и закопали живьем.

убийство

В Липовце Винницой области двое мужчин избили мужчину и закопали живьем, говорится в сюжете программы Надзвичайні новини.

Полицейские провели расследование и нашли, закопанное тело мужчины. До этого он числился пропавшим без вести.

За совершенное преступление были задержаны двое мужчин 20 и 23 лет. Один из них только вернулся из тюрьмы и сразу решил поквитаться с обидчиком.

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Было установлено, что мужчину избили в его квартире, а после на территории заброшенного предприятия. Мужчины решили закопать жертву, чтобы избавиться от трупа.

Предположительно, мужчина был жив, когда его закапывали. Окончательно это будет известно после экспертизы.

К слову, неподалеку от улицы Старобориспольской в Дарницком района Киева в пакете обнаружено тело новорожденной девочки.

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