У Липовці Вінницької області двоє чоловіків побили чоловіка і закопали живцем.

У Липовці Вінницької області двоє чоловіків побили чоловіка і закопали живцем, йдеться в сюжеті програми Надзвичайні новини.

Поліцейські провели розслідування і знайшли, закопане тіло чоловіка. До цього він значився зниклим без вести.

За скоєний злочин було затримано двох чоловіків 20 і 23 років. Один з них тільки повернувся з в’язниці і відразу вирішив поквитатися з кривдником.

Читайте: В США мать и дочь убили пятерых родственников, среди них трое детей

Було встановлено, що чоловіка побили в його квартирі, а після на території покинутого підприємства.

Чоловіки вирішили закопати жертву, щоб позбутися трупа.

Імовірно, чоловік був живий, коли його закопували. Остаточно це буде відомо після експертизи.

До слова, неподалік вулиці Старобориспільської в Дарницькому району Києва в пакеті виявлено тіло новонародженої дівчинки.