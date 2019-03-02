У Липовці Вінницької області двоє чоловіків побили чоловіка і закопали живцем.
У Липовці Вінницької області двоє чоловіків побили чоловіка і закопали живцем, йдеться в сюжеті програми Надзвичайні новини.
Поліцейські провели розслідування і знайшли, закопане тіло чоловіка. До цього він значився зниклим без вести.
За скоєний злочин було затримано двох чоловіків 20 і 23 років. Один з них тільки повернувся з в’язниці і відразу вирішив поквитатися з кривдником.
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Було встановлено, що чоловіка побили в його квартирі, а після на території покинутого підприємства.
Чоловіки вирішили закопати жертву, щоб позбутися трупа.
Імовірно, чоловік був живий, коли його закопували. Остаточно це буде відомо після експертизи.
До слова, неподалік вулиці Старобориспільської в Дарницькому району Києва в пакеті виявлено тіло новонародженої дівчинки.