Неподалеку от улицы Старобориспольской в Дарницком района Киева в пакете обнаружено тело новорожденной девочки.

Неподалеку от улицы Старобориспольской в Дарницком района Киева в пакете обнаружено тело новорожденной девочки, пишет пресс-служба полиции Киева.

Полицейские провели осмотр места происшествия. Для установления причины смерти тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Следователи открыли уголовное производство по факту умышленного убийства матерью своего новорожденного ребенка – статья 117 Уголовного кодекса Украины.

Читайте: В США мать и дочь убили пятерых родственников, среди них трое детей

Правоохранители разыскивают женщину, которая оставила младенца в лесополосе.

Ей грозит наказание до пяти лет ограничения или лишение свободы.













В Киеве мать убила новорожденного и выбросила в лесополосе / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве подозреваемый в убийстве мужчина притворился мертвым после совершения преступления, а после сбежал в одежде жертвы.