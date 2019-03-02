Неподалеку от улицы Старобориспольской в Дарницком района Киева в пакете обнаружено тело новорожденной девочки.
Неподалеку от улицы Старобориспольской в Дарницком района Киева в пакете обнаружено тело новорожденной девочки, пишет пресс-служба полиции Киева.
Полицейские провели осмотр места происшествия. Для установления причины смерти тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Следователи открыли уголовное производство по факту умышленного убийства матерью своего новорожденного ребенка – статья 117 Уголовного кодекса Украины.
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Правоохранители разыскивают женщину, которая оставила младенца в лесополосе.
Ей грозит наказание до пяти лет ограничения или лишение свободы.
Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве подозреваемый в убийстве мужчина притворился мертвым после совершения преступления, а после сбежал в одежде жертвы.