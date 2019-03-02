PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Києві мати вбила новонародженого і викинула у лісосмузі

Неподалік від вулиці Старобориспільської в Дарницькому району Києва в пакеті виявлено тіло новонародженої дівчинки.

У Києві мати вбила новонародженого і викинула у лісосмузі

Неподалік від вулиці Старобориспільське у Дарницькому району Києва в пакеті виявлено тіло новонародженої дівчинки, пише прес-служба поліції Києва.

Поліцейські провели огляд місця події. Для встановлення причини смерті тіло направили на судово-медичну експертизу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини – стаття 117 Кримінального кодексу України.

Читайте: У США мати і дочка вбили п’ятьох родичів, серед них троє дітей

Правоохоронці розшукують жінку, яка залишила немовля в лісосмузі.

Їй загрожує покарання до п’яти років обмеження або позбавлення волі.

  • image
  • image
  • image
У Києві мати вбила новонародженого і викинула у лісосмузі / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві підозрюваний у вбивстві чоловік прикинувся мертвим після скоєння злочину, а після втік в одязі жертви.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Києві авто збило пішохода і протягнуло його 100 метрів. Водій втік
У Києві дитині розбили голову апельсином, викинутим з вікна
Бив поки не померла: у ставку на Київщині знайшли тіло жінки з цеглою на ногах
Кличко: У столиці впровадять новий сервіс для надання послуг киянам
Аеропорт Ужгород відновив роботу після 3 років перерви: ціна квитків та розклад
ZAZ і швидка лобом у лоб: в Києві у ДТП загинули три людини
Куди піти у березні у Києві: топ-10 найкращих заходів
Непроханий гість: у квартиру Києва заповзла змія
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка