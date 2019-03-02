Неподалік від вулиці Старобориспільської в Дарницькому району Києва в пакеті виявлено тіло новонародженої дівчинки.

Неподалік від вулиці Старобориспільське у Дарницькому району Києва в пакеті виявлено тіло новонародженої дівчинки, пише прес-служба поліції Києва.

Поліцейські провели огляд місця події. Для встановлення причини смерті тіло направили на судово-медичну експертизу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини – стаття 117 Кримінального кодексу України.

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Правоохоронці розшукують жінку, яка залишила немовля в лісосмузі.

Їй загрожує покарання до п’яти років обмеження або позбавлення волі.













У Києві мати вбила новонародженого і викинула у лісосмузі / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві підозрюваний у вбивстві чоловік прикинувся мертвим після скоєння злочину, а після втік в одязі жертви.