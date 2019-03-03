PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Одесской области в собственном доме расстреляли семью

В Одесской области выстрелами в спину убили супружескую пару.

В Одесской области в собственном доме расстреляли семью

Трагедия произошла в одном из населенных пунктов Ширяевского района, сообщает УНН со ссылкой на источник в полиции.

Тело хозяина с огнестрельным ранением в спину обнаружили в летней кухне, а тело жены с аналогичным ранением – в одной из жилых комнат дома.

Читайте: В Киеве роженица выбросила мертвого младенца на помойку

Супруги были застрелены из гладкоствольного охотничьего ружья. Из дома ничего не пропадало.

По факту двойного убийства начато досудебное расследование по ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что в пригороде Одессы молодой человек ради банковской карты и телефона застрелил пенсионерку и ее внука.

Фото: Dreamstime.com

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Под Одессой парень ради ограбления застрелил пенсионерку и ее внука
Ударил за непослушание: под Харьковом отец нечаянно убил семилетнего сына
Под Винницей мужчину избили и закопали живьем
В Киеве мать убила новорожденного и выбросила в лесополосе
Бил пока не умерла: в пруду в Киевской области нашли тело женщины с кирпичами на ногах
В США мать и дочь убили пятерых родственников, среди них трое детей
В Хмельницкой области трое мужчин забили до смерти буйного соседа
Украли $30 тыс.: под Одессой люди в масках избили фермера в его доме
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка