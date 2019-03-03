В Одесской области выстрелами в спину убили супружескую пару.

Трагедия произошла в одном из населенных пунктов Ширяевского района, сообщает УНН со ссылкой на источник в полиции.

Тело хозяина с огнестрельным ранением в спину обнаружили в летней кухне, а тело жены с аналогичным ранением – в одной из жилых комнат дома.

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Супруги были застрелены из гладкоствольного охотничьего ружья. Из дома ничего не пропадало.

По факту двойного убийства начато досудебное расследование по ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что в пригороде Одессы молодой человек ради банковской карты и телефона застрелил пенсионерку и ее внука.

Фото: Dreamstime.com