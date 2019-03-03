В Одеській області пострілами в спину вбили подружню пару.
Трагедія сталася в одному з населених пунктів Ширяївського району, повідомляє УНН з посиланням на джерело в поліції.
Тіло господаря з вогнепальним пораненням в спину виявили в літній кухні, а тіло дружини з аналогічним пораненням – в одній з житлових кімнат будинку.
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Подружжя були застрелені з гладкоствольної мисливської рушниці. З будинку нічого не пропадало.
За фактом подвійного вбивства розпочато досудове розслідування по ст. 115 (Умисне вбивство) КК України
Раніше Факти ICTV писали, що у передмісті Одеси молодий чоловік заради банківської карти і телефону застрелив пенсіонерку та її онука.
Фото: Dreamstime.com
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