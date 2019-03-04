На Гостомельском шоссе в Киеве сегодня утром в результате столкновения грузовика DAF и автомобиля Chevrolet Aveo пострадали пять человек.
После ДТП водитель легковушки и четверо пассажиров госпитализированы с травмами различной степени тяжести, сообщает столична полиция.
В результате удара Chevrolet Aveo получил значительные повреждения, поэтому травмированных людей пришлось доставать спасателям с помощью спецсредств.
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Предварительная причина аварии – водитель фуры не предоставил преимущество в движении легковому автомобилю.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 – Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
Ранее Факты ICTV писали, что в Броварах полицейский сбил насмерть мужчину, переходившего пешеходный переход и скрылся с места происшествия.
Фото: Поліція Києва