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Факты / Происшествия

В Киеве авто на огромной скорости влетело в троллейбус, погиб пассажир

На пересечении Лесного проспекта и Братиславской в Киеве авто на большой скорости влетело в троллейбус. В результате погиб мужчина в авто, сидевший на месте пассажира.

дтп

На пересечении Лесного проспекта и Братиславской в Киеве авто на большой скорости влетело в троллейбус, пишет dtp.kiev.ua.

Мужчина, сидевший на месте пассажира погиб на месте от полученных травм. Он был зажат в машине.

Читайте: Смертельное ДТП в Киевской области: погибли 5 человек

Водителя и второго пассажира госпитализировали с тяжелыми травмами.

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В Киеве авто на огромной скорости влетело в троллейбус, погиб пассажир / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Киеве лоб в лоб столкнулись фура и легковушка.

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