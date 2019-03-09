На пересечении Лесного проспекта и Братиславской в Киеве авто на большой скорости влетело в троллейбус. В результате погиб мужчина в авто, сидевший на месте пассажира.
На пересечении Лесного проспекта и Братиславской в Киеве авто на большой скорости влетело в троллейбус, пишет dtp.kiev.ua.
Мужчина, сидевший на месте пассажира погиб на месте от полученных травм. Он был зажат в машине.
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Водителя и второго пассажира госпитализировали с тяжелыми травмами.
В Киеве авто на огромной скорости влетело в троллейбус, погиб пассажир / 4 фотографии
Ранее Факты ICTV писали о том, что в Киеве лоб в лоб столкнулись фура и легковушка.
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