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Смертельное ДТП в Киевской области: погибли 5 человек

В ДТП в Киевской области погибли пять человек, еще один пострадавший госпитализирован.

Смертельное ДТП в Киевской области: погибли 5 человек

В селе Яблоновка Макаровского района Киевской области в результате аварии с участием легкового автомобиля погибли пять человек.

Об этом сообщает ГСЧС.

ДТП произошло в результате того, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет.

Читайте: Масштабное ДТП в центре Киева – на Крещатике образовалась пробка

В ГСЧС также сообщают, что один пострадавший был госпитализирован в больницу. Сейчас о состоянии его здоровья ничего не известно.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Киеве лоб в лоб столкнулись фура и легковушка.

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