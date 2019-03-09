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У Києві авто на величезній швидкості влетіло у тролейбус, загинув пасажир

На перетині Лісового проспекту і Братиславської у Києві авто на великій швидкості влетіло в тролейбус. В результаті загинув чоловік у авто, що сидів на місці пасажира.

дтп

На перетині Лісового проспекту і Братиславської у Києві авто на великій швидкості влетіло в тролейбус, пише dtp.kiev.ua.

Чоловік, що сидів на місці пасажира загинув на місці від отриманих травм. Він був затиснутий в машині.

Водія і другого пасажира госпіталізували з важкими травмами.

Читайте: Смертельна ДТП на Київщині: загинули 5 людей

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У Києві авто на величезній швидкості влетіло у тролейбус, загинув пасажир / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Києві лоб в лоб зіткнулися фура і легковик.

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