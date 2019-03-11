В Киеве возле станции метро Золотые Ворота сильный ветер сорвал крышу, повреждены два автомобиля.
В Киеве на улице Лысенко ураган сорвал крышу. Она упала на автомобили, к счастью обошлось без жертв.
Об этом сообщает Киев оперативный.
– Вблизи станции метро Золотые Ворота, на улице Лысенко рухнула крыша. Повреждены две машины. К счастью, обошлось без пострадавших, – говорится в сообщении.
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Напомним, что сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение. В Киеве и Киевской области в ближайшие три часа и до конца суток порывы ветра 25-30 м/с (II уровень опасности, оранжевый).
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