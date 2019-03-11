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У Києві на дорогу впав дах – пошкоджені авто

У Києві поблизу станції метро Золоті Ворота сильний вітер зірвав дах, пошкоджено дві автівки.

У Києві на дорогу впав дах – пошкоджені авто

У Києві на вулиці Лисенка буревій зірвав дах. Він впав на автівки, на щастя обійшлось без жертв.

Про це повідомляє Київ оперативний.

– Поблизу станції метро Золоті Ворота, на вулиці Лисенка впав дах. Пошкоджено дві автівки. На щастя, обійшлося без потерпілих, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Смертельний буревій в Україні: хто понесе відповідальність за жертви

Нагадаємо, що сьогодні в Україні оголошено штормове попередження. Зокрема, у Києві та Київській області у найближчі три години та до кінця доби 11 березня пориви вітру 25-30 м/с ( ІІ рівень небезпеки, помаранчевий).

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