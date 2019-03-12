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Факты / Происшествия

В Тернопольской области в лоб столкнулись авто – водители в реанимации

На Тернопольщине произошло ДТП, в результате которого двое водителей попали в реанимацию.

ДТП

На автодороге Тернополь-Львов-Рава-Русская произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого двое водителей попали в реанимацию.

По информации полиции, водитель автомобиля ВАЗ-2110 пытался осуществить маневр обгона, однако не убедился в его безопасности.

Он выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с автомобилем Toyota.

У водителя ВАЗ диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки, сотрясение и открытый перелом берцовой кости.

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У женщины, которая находилась за рулем Toyota, диагностировали перелом носа, резаные раны, сотрясение и амнезию.

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, ведется следствие.

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В Тернопольской области в лоб столкнулись авто – водители в реанимации / 2 фотографии

К слову, в Деснянском районе Киева водитель эвакуатора отвлекся и въехал в маршрутку.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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