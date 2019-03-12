На Тернопільщині сталася ДТП, у результаті якої двоє водіїв потрапили до реанімації.
На автодорозі Тернопіль-Львів-Рава-Руська сталося зіткнення двох автомобілів, у результаті якого двоє водіїв потрапили до реанімації.
За інформацією поліції, водій автомобіля ВАЗ-2110 намагався здійснити маневр обгону, проте не переконався у його безпечності.
Він виїхав на зустрічну смугу, де й сталося зіткнення з автомобілем Toyota.
У водія ВАЗ діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій грудної клітки, струс та відкритий перелом гомілкової кістки.
Читайте: У Києві у нічному клубі охоронці проломили голову клієнту
У жінки, яка знаходилася за кермом Toyota, діагностували перелом носа, різані рани, струс та амнезію.
На місці ДТП працюють співробітники правоохоронних органів, триває слідство.
До слова, у Деснянському районі Києва водій евакуатора відволікся і в’їхав у маршрутку.