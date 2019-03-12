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На Тернопільщині в лоб зіткнулися авто – водії у реанімації

На Тернопільщині сталася ДТП, у результаті якої двоє водіїв потрапили до реанімації.

ДТП

На автодорозі Тернопіль-Львів-Рава-Руська сталося зіткнення двох автомобілів, у результаті якого двоє водіїв потрапили до реанімації.

За інформацією поліції, водій автомобіля ВАЗ-2110 намагався здійснити маневр обгону, проте не переконався у його безпечності.

Він виїхав на зустрічну смугу, де й сталося зіткнення з автомобілем Toyota.

У водія ВАЗ діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій грудної клітки, струс та відкритий перелом гомілкової кістки.

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У жінки, яка знаходилася за кермом Toyota, діагностували перелом носа, різані рани, струс та амнезію.

На місці ДТП працюють співробітники правоохоронних органів, триває слідство.

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На Тернопільщині в лоб зіткнулися авто – водії у реанімації / 2 фотографии

До слова, у Деснянському районі Києва водій евакуатора відволікся і в’їхав у маршрутку.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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